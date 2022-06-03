Жданов: Путін повторює помилки Гітлера перед програшем у війні

Президент РФ вкотре змінив керівника "спецоперації"

Путін поводиться як Гітлер перед програшем війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Змінюючи керівників "спецоперації" президент Росії Володимир Путін повторює помилки нацистського диктатора Адольфа Гітлера, які останній робив навесні 1945 року. Саме тоді Гітлер намагався змінити перебіг війни, щотижня міняючи фельдмаршалів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ефірі FREEДОМ.

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Він зазначив, що ситуація зі зміною керівників спецоперації грає на руку Україні. Оскільки це вносить плутанину і сум'яття у лавах військ. Крім того, в Росії вже піддають репресіям воєначальників другого-третього ешелону, що дестабілізує дії військового керівництва та змушує кожне наступне "покоління" воєначальників замислитися про свою можливу долю.

"До речі, ось ця ситуація із частою зміною полководців повністю відповідає весні 1945 року, коли Гітлер змінював щотижня фельдмаршалів, сподіваючись, що кожен новий ним призначений фельдмаршал у найкоротші терміни змінить перебіг військової кампанії", – розповів Жданов.

У Кремлі знайшли заміну "сирійському м'яснику"

Замість російського генерала Олександра Дворнікова угрупуванням російських військ в Україні вже тиждень командує генерал Геннадій Жидко. Він колишній командувач Східного військового округу. Також Жидко був начальником штабу угруповання Збройних сил Російської Федерації у Сирії.

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Як відомо, у Кремлі продовжують зачищати лави військового командування після невдач в Україні. Російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, вже два тижні не з'являється на фронті, повідомляє The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін у квітні призначив нового командувача, генерала Олександра Дворнікова, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

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