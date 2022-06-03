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У Британії видали сенсацію про смерть Путіна: які шанси, що це правда

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 червня, 15:29
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Зазначається, що все життя в Росії залежить від стану здоров'я вождя
Британські газети написали про сенсацію - справжнього Путіна немає в живих.
Британські газети написали про сенсацію - справжнього Путіна немає в живих. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президента Росії Володимира Путіна неодноразово помічали в різних місцях одночасно. У західній пресі неодноразово виникала версія про двійників Путіна – його фотографії неодноразово це доводили. Різна форма вух та підборіддя, зморшки на лобі. Хоча господар Кремля все заперечував, сумніви лишилися.

Про це говориться в сюжеті телеканалу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEДОМ.

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Двійники диктатора

"Двійники з'явилися десь уже у 2010-ті роки. Двійників я бачив в ефірах", – сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Одразу кілька британських газет написали про сенсацію – справжнього Путіна немає в живих, а Кремль замінив його двійником, щоб утримати владу.

"Все життя в Росії залежить від стану здоров'я вождя. Якщо він чхнув або не так встав, або щось там з ним сталося, то одразу вся вертикаль влади починає хитатися. Так побудована в Росії влада. Тому найменше ослаблення починає вже породжувати серйозні конфлікти у його оточенні – причому як із усуненням Путіна, так і перетворенням його на декорацію", – заявив полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков.

Інформацію про смерть Путіна журналісти нібито отримали від секретної служби Мі-6 – мовляв, на нещодавніх зустрічах замість диктатора був двійник або старі записи. Щоправда, деякі експерти вважають, що це схоже на складний сценарій, в якому відчувається рука спецслужб.

"Вони намагаються делегитимізувати Путіна. Тобто сьогодні ставиться під сумнів, що це справжній Путін. Тепер у кожного політика, який розмовляє з Путіним, тепер у голові думка: "А це Путін чи його двійник?". Ось що дає така публікація" , – сказав військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначається, останні появи Путіна на публіці справді виглядають дивними. Журналісти британського Daily Mirror пишуть, що якщо Путін ще не помер, то серйозно хворий. У нього рак і жити залишилося не більше трьох років.

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"Путін хворів на рак, і я думаю, що він подолав його", – сказав режисер Олівер Стоун, який 2 роки тому був допущений Кремлем до зйомок пропагандистського фільму про диктатора.

Крім цього, в пресі не раз виринала інформація від світових розвідок про те, що в Путіна розлад мозку, хвороба Паркінсона, деменція або стероїдна агресивність, яка стала наслідком лікування раку. Тому версія про двійника зовсім не здається фантастичною.

"Це двійники, які двійниками виглядають на відстані 100-150 метрів для якихось офіційних заходів. Це, скажімо так, такі, бутафорські постаті, непридатні для близького розгляду", – сказав журналіст Олександр Невзоров.

Так, поява "дублерів" – звичайна практика диктаторів. У лідера Північної Кореї Кім Чен Ина наявність двійника запідозрили, коли він з'явився на публіці схудлим. Є версія, що замість Гітлера в бункері наклав на себе руки його двійник, а сам фюрер встиг виїхати в Аргентину. "Рекордсменом" з використання "дублерів" був Сталін.

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Нагадаємо, глава британської розвідки вважає, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже мертвий. Daily Star повідомили, що топчиновники в Кремлі, в разі смерті глави країни-агресора, можуть замовчувати про цю інформацію місяцями та використовувати на публіці двійників лідера Росії.

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