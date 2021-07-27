Від COVID-19 в основному помирають не повністю вакциновані: нові дані смертності в Італії

Середній вік померлих незважаючи на повну вакцинацію – 88 років, і у них до зараження були серйозні проблеми зі здоров'ям

E Італії 99% відсотків померлих від COVID були не повністю вакциновані / колаж "Сьогодні"

Майже 99 відсотків людей, які померли від COVID-19 в Італії в лютому нинішнього року, не були повністю вакциновані.

Про це у вівторок заявили в італійському Національному інституті охорони здоров'я (ISS), передає CNA.

Крім того, згідно з оприлюдненим дослідженням органу громадської охорони здоров'я Італії, середній вік тих, хто помер від коронавірусу, незважаючи на повну вакцинацію – 88,6 років і до зараження вірусом у них були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Масова кампанія вакцинації від COVID-19 в Італії почалася з початку нинішнього року, людям робили щеплення вакцинами компаній Pfizer і Moderna.

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Згідно зі звітом ISS, з 1 лютого по 21 липня було зареєстровано 423 випадки смерті від COVID серед повністю вакцинованих людей, або 1,2% від загальної кількості померлих від коронавірусу в країні.

На сьогодні в Італії повністю вакциновані від COVID-19 майже 57% громадян старше 12 років.

Причому значне зростання кількості бажаючих вакцинуватися було зафіксоване минулого тижня, коли влада Італії оголосила, що підтвердження вакцинації або імунітету до COVID-19 найближчим часом стане обов'язковим для відвідування заходів і багатьох громадських місць – таких як тренажерні зали, басейни, музеї і кінотеатри.

Нагадаємо, 21 липня в світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 людей. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 116.

Водночас Велика Британія вперше з початку пандемії коронавірусу повідомила про нульову смертність від COVID-19.