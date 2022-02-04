Відповідь Кремлю: США почали перекидати війська до Європи

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Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи через нарощування Кремлем військових сил біля кордонів України. До Польщі та Німеччини перекинуть близько 2 тисяч американських військових, повідомляє CBS.

До Європи було направлено близько 2 тисяч солдатів, оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут. З них близько 1700 членів піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії — вони вирушать до Польщі. Інші 300 перебувають у складі 18-го повітряно-десантного корпусу і вирушать до Німеччини в штаб спільної оперативної групи.

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Офіційні особи США, починаючи з Байдена, заявляють, що американські війська не будуть відправлені в Україну для бойових дій навіть за загрози російського вторгнення. Війська США в Україну не направляються.

Що відомо про перекидання військ

Раніше президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США у Східній Європі. Воно є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через накопичення військ Росії поблизу України.

Також Байден пояснив, навіщо було схвалено таке рішення.

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що США сприяють загостренню напруженості на континенті.

Також відомо, що США привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на випадок, якщо будуть затребувані сили реагування НАТО.

Загроза вторгнення РФ