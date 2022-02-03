У Путіна абсурдно відреагували на перекидання військ США до Росії

Пєсков заявив, що РФ має причини турбуватися

Дмитро Пєсков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що США, перекидаючи додатковий контингент військ у Східну Європу, сприяють загостренню напруженості на континенті

Про це він сказав телеканалу CNN.

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Пєсков також заявив, що "США де-факто продовжують нагнітати напруженість у Європі". Він додав, що це розгортання додаткового контингенту військ є "кращим доказом того, що у нас, у Росії, є очевидна причина для занепокоєння".

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