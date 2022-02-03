У Путіна абсурдно відреагували на перекидання військ США до Росії

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що США, перекидаючи додатковий контингент військ у Східну Європу, сприяють загостренню напруженості на континенті
Про це він сказав телеканалу CNN.
Пєсков також заявив, що "США де-факто продовжують нагнітати напруженість у Європі". Він додав, що це розгортання додаткового контингенту військ є "кращим доказом того, що у нас, у Росії, є очевидна причина для занепокоєння".
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Що відомо?
- Президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США у Східній Європі. За словами американських чиновників, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через накопичення військ Росії поблизу України.
- Розгортання включатиме приблизно 2 тисячі американських військовослужбовців у Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.
- Також США привели 8500 військовослужбовців у США у підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть потрібні сили реагування НАТО.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден роз'яснив, для чого було схвалено таке рішення.
- Нагадаємо, ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- А за прогнозами низки експертів, ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах, тобто після того, як закінчаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.