Росія везе до кордону з Україною запаси крові та медматеріалів — ЗМІ

Путін може почати військове вторгнення будь-коли

Росія готова вторгнутися в Україну, якщо її президент Володимир Путін прийме фатальне рішення/Колаж: "Сьогодні"

Росія накопичує на кордоні з Україною запаси крові та інші медичні матеріали. Це, своєю чергою, у черговий раз доводить, що РФ може піти з наступом на нашу країну.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Троє колишніх і діючих американських чиновників повідомили агентству Reuters, такі показники, як запаси крові, мають вирішальне значення для визначення того, чи буде Росія готова вторгнутися в Україну, якщо її президент Володимир Путін прийме фатальне рішення.

Співрозмовники видання відмовилися уточнити, коли саме США змогли встановити напрямок Росією запасів крові та медобладнання до українського кордону. За словами двох з них, це сталося протягом останніх тижнів.

Що каже колишній генерал США?

За словами генерала США у відставці Бена Ходжеса, який працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики, накопичення крові та медичних матеріалів ще не вказує на готовність Росії напасти на Україну. Водночас за його словами, без них вторгнення неможливе.

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Як наголосила агентство, раніше Пентагон визнав розгортання медичних підрозділів частиною нарощування військового потенціалу Росії.

Загроза вторгнення з РФ

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