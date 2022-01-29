Россия везет к границе с Украиной запасы крови и медматериалов — СМИ

Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы. Это, в свою очередь, в очередной раз доказывает, что РФ может пойти с наступлением на нашу страну.
Об этом сообщает Reuters.
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Трое бывших и действующих американских чиновников сообщили агентству Reuters, такие показатели, как запасы крови, имеют решающее значение для определения того, будет ли Россия готова вторгнуться в Украину, если ее президент Владимир Путин примет роковое решение.
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Собеседники издания отказались уточнить, когда именно США смогли установить направление Россией запасов крови и медоборудования к украинской границе. По словам двух из них, это произошло в течение последних недель.
Что говорит бывший генерал США?
По словам генерала США в отставке Бена Ходжеса, работающего в исследовательском институте Центра анализа европейской политики, накопление крови и медицинских материалов еще не указывает на готовность России напасть на Украину. В то же время, по его словам, без них вторжение невозможно.
Ранее Пентагон признал развертывание медицинских подразделений частью наращивания военного потенциала России.
Угроза вторжения из РФ
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник заявляло в ноябре 2021 года, что Кремль якобы готовит нападение на Украину в январе.
- Позже стало известно, что эти планы были отложены из-за погоды. Мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск.