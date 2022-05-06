Пентагон: окупанти відвели свої основні сили від Маріуполя

У Маріуполі помітили відведення основних сил загарбників від міста. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Пентагоні вважають, що основні сили російських військ, кинуті на Маріуполь, відведені на північ від міста. Зараз там продовжують наносити авіаційні та артилерійські удари. В самому захопленому Маріуполі зосереджено невелику кількість солдатів РФ.

Про це повідомив спікер Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ, спрямованих до Маріуполя, відійшли та висунулися на північ", – сказав він.

За словами Кірбі, на сьогодні у Маріуполі та його околицях зосереджено невелику кількість російських військ, приблизно рівну "парі батальйонних тактичних груп".

Кірбі додав, що російські окупанти атакують Маріуполь, завдаючи по ньому та заводу "Азовсталь" авіаційні та артилерійські удари.

Росія не досягла на Донбасі того прогресу, на який очікувала – Пентагон

Російські окупанти досягли "незначного прогресу" на українському Донбасі. Однак цей прогрес зовсім не такий, який Москва розраховувала отримати на даний момент. Таку заяву зробив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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За його словами, російські сили досягли "невеликого прогресу, особливо у північній частині Донбасу".

Кірбі додав, що цей невеликий прогрес не є тим прогресом, якого, на думку США, російські сили "очікували досягти на даний момент" у регіоні.

"На Донбасі ми все одно оцінюємо, що українці чинять дуже жорсткий опір. І що росіяни не досягли того прогресу, на який, як ми вважаємо, вони розраховували. Це не означає, що вони не досягли жодного прогресу", – сказав він.