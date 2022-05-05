Удари РФ по інфраструктурі не завадять постачанню зброї Україні – Пентагон

Американська зброя потрапляє до рук українців, незважаючи на обстріли

Постачання озброєння проходить під обстрілами. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що наразі перешкоди для постачання американської зброї в Україну немає. Останні масовані ракетні удари РФ їм не завадили.

Про це Кірбі сказав під час брифінгу.

Реклама

"Те, що я можу вам сказати, так це те, що потік матеріалів у регіон продовжується з неймовірною швидкістю, і потік матеріалів з регіону в Україну також триває кожний божий день. І ми знаємо це, розмовляючи з українцями кожний божий день, ми знаємо, що ці матеріали, ця зброя, ці системи потрапляють до рук українців", – сказав він.

Масовані ракетні обстріли українських міст