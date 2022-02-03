"Перекинуто велику кількість солдатів": Шольц терміново зустрінеться з Путіним через Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Канцлер ФРН Олаф Шольц має намір провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє німецький громадсько-правовий телеканал ZDF.
Однією з головних тем переговорів стане загроза вторгнення Росії в Україну.
"Ситуація дуже серйозна. Не можна забувати про те, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдатів. Тому дуже важливо бути гранично ясним у тому, що посягання на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну", – заявив Шольц.
Також повідомляють, що напередодні переговорів з президентом РФ він відвідає США.
Зустріч Шольца з президентом США Джо Байденом запланована на 7 лютого. Очікується, що її основними темами стануть політика у сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу, а також конфлікт навколо України.
"Річ у тім, що тут відбувається узгоджена політика, і ми ухвалюємо добре підготовлені рішення", – зазначив канцлер.
Переговори з Путіним
- Сполучені Штати готові до нових переговорів між президентом Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися, якщо це сприятиме зрушенню у двосторонніх переговорах між країнами.
- 2 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому можливому форматі. Кулеба висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі". Ймовірно, йдеться про зустріч лідерів України, Німеччини, Росії та Франції після переговорів у Парижі та Берліні.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров напередодні заявляв, що в Росії готові обговорити з президентом України двосторонні відносини, і це може статися у Сочі чи Одесі, але не на Донбасі. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова на переговори до Москви чи Сочі не дадуть жодного результату.