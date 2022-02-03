"Перекинуто велику кількість солдатів": Шольц терміново зустрінеться з Путіним через Україну

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Канцлер ФРН Олаф Шольц має намір провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє німецький громадсько-правовий телеканал ZDF.

Однією з головних тем переговорів стане загроза вторгнення Росії в Україну.

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"Ситуація дуже серйозна. Не можна забувати про те, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдатів. Тому дуже важливо бути гранично ясним у тому, що посягання на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну", – заявив Шольц.

Також повідомляють, що напередодні переговорів з президентом РФ він відвідає США.

Зустріч Шольца з президентом США Джо Байденом запланована на 7 лютого. Очікується, що її основними темами стануть політика у сфері захисту клімату, пандемія коронавірусу, а також конфлікт навколо України.

"Річ у тім, що тут відбувається узгоджена політика, і ми ухвалюємо добре підготовлені рішення", – зазначив канцлер.

Переговори з Путіним