Байден знову готовий переговорити з Путіним, але є одна умова

Сполучені Штати готові до нових переговорів між президентом Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися, якщо це сприятиме зрушенню у двосторонніх переговорах між країнами.
Про це повідомив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.
"Ми вважаємо, що ми знаходимося в тому моменті, коли інша взаємодія на рівні лідерів має потенціал для просування. Але це залежатиме від того, де ми опинимося після наступного кроку", – сказав він.
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Прайс додав, що Джо Байден неодноразово заявляв, що готовий провести нові переговори із російським лідером.
"Президент Байден неодноразово заявляв, гадаю, востаннє під час його пресконференції минулого місяця, що ми залишаємося відкритими та сприятливими для переговорів (між США та РФ – Ред.) на рівні лідерів", – заявив він.
Переговори Путіна та Байдена
- 7 грудня телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать тільки від України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден дав зрозуміти російському лідерові, що той не має права голосу щодо цього питання. У підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України.
- Варто відзначити цікавий момент: як і після літньої зустрічі в Женеві, так і після нинішніх переговорів лідери США та РФ так і не дійшли чогось конкретного в українському питанні. "Сьогодні" розбиралися, чому після переговорів Байден – Путін залишилася тривога.
- Президенти США та України обговорювали питання формату переговорів щодо Донбасу. Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Сполучені Штати для себе чітко вирішили бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься, залежатиме від багатьох обставин.