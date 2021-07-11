Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон полетів у космос – онлайн-трансляція

Після запуску з космопорту "Америка" у штаті Нью-Мексико шестеро членів екіпажу досягнуть лінії Кармана і зможуть відчути невагомість

Суборбітальний корабель Unity з Річардом Бренсоном на борту готується до запуску. Фото: колаж "Сьогодні"

Британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив 11 липня свій перший політ у космос, ставши першим мільярдером на орбіті Землі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса, політ якого заплановано на 20 липня.

Його компанія Virgin Galactic, яка виступає організатором польоту, веде трансляцію запуску.

1,5-годинний політ розпочався о 17:30 за українським часом з космопорту "Америка", розташованого в пустелі у штаті Нью-Мексико.

Очікується, що VSS Unity підніметься на висоту 90 кілометрів, це на 10 км нижче межі космосу, щоб здійснити політ по суборбітальній орбіті.

Відео польоту:

Реклама

Разом з Бренсоном на орбіту Землі відправились п'ять інших членів екіпажу – два професійні пілоти і троє топ-менеджерів Virgin Galactic. Після цього компанія планує відкрити еру космічного туризму – 250 тис. доларів депозиту за квитки внесли вже близько 600 осіб.

Читайте також: "Земля вас не хоче". 100 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу (оновлено)

Після запуску літаки-носії SpaceShipTwo і WhiteKnightTwo доставлять суборбітальний корабель Unity на висоту в 15 км, після чого відокремляться і апарат продовжить політ самостійно. Через 90 секунд польоту на швидкості 4 тис. км/год екіпаж Unity опиниться на висоті в 90 км, де проходить лінія Кармана – тут відчувається невагомість і можна спостерігати округлість землі. Після цього почнеться приземлення.

Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте вирушить туди пізніше. Уже відомі чотири з шістьох членів екіпажу його корабля New Shepard.