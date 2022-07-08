Пєсков впевнений, що Росії ще є кого відправляти вмирати в Україну

Резерву багато, Кремль уже все підрахував / Колаж "Сьогодні"

Представники Кремля продовжують розповідати казки, що вони ведуть війну в Україні в розслабленому стані та ще навіть не кидали на український фронт усі резерви, на чому наполягають західні розвідки. Нині речник міжнародного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що окупаційні війська не на повну потужність використовують свій потенціал.

Слова Пєскова передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо

"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ на полі бою рухатиметься аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється під час спеціальної військової операції. Тому всі ці заяви західників буквально абсурдні", – заявив Пєсков журналістам.

Таким чином Пєсков підтримав свого шефа, який днем раніше заявив: "Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, хай спробують. Всі повинні знати, що ми, за великим рахунком, серйозно поки що нічого не починали".

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