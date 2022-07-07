У Росії агітують замість вишів йти вмирати в армію

Міноборони країни-окупанта почало відмовляти росіян вступати до університетів

Порада від Шойгу: ти в студенти не йди, ти краще в армію йди / Колаж "Сьогодні"

Якось не поспішає в Україну російський народ на вірну смерть, тому Кремлю доводиться вигадувати різні способи, як налаштувати громадян на думку, що краще все ж таки померти в нашій країні чим займатися створенням свого світлого майбутнього в Росії. Для досягнення цієї мети у Москві перейшли до пропаганди за допомогою агітаційних плакатів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Реклама

Що відомо

У соцмережі потрапило зображення плакату Міністерства оборони РФ про безглуздість здобуття вищої освіти одразу після школи. На плакаті наводиться порівняння витраченого часу під час навчання у вузі та швидкого кар'єрного зростання в армії.

Розробники плакату повідомляють, що випускник школи може п'ять років протирати штани в університеті, тоді як на другий рік служби в армії РФ він може вже укласти контракт та отримувати зарплату.

Коли студент отримає диплом про вищу освіту у 23 роки, він буде спантеличений пошуком роботи. У цей час контрактник армії Росії продовжить контракт ще на десять років і стане учасником іпотечної програми, а там уже й сім'ю можна створювати.

Реклама

Головний висновок плакату: у 39 років у росіянина з дипломом буде житло в кредит, багато боргів і не буде дітей, тоді як контрактник уже вийде на пенсію, а його старший син піде у суворовське училище.

Щоправда, на плакаті не вказано, що такого контрактника за першого ж підписання договору з армією у 19 років можуть відправити на війну, де не лише його щасливе майбутнє, а й життя може дуже швидко закінчитися.

Реклама

Обстановка