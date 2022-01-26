Під носом у Байдена! Росія домовилася про військові плани із трьома сусідами США

Росія домовилася про співпрацю із трьома країнами без відома США. Колаж "Сьогодні"
Президент Росії Володимир Путін домовився з главами Куби, Венесуели та Нікарагуа щодо розвитку співпраці у всіх галузях. Про це повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу у Держдумі, повідомляє РБК.
У Росії з цими країнами дуже тісні відносини стратегічного партнерства у всіх без винятку сферах, у тому числі у військовій та військово-технічній, зазначив Лавров.
За словами голови МЗС РФ, планується проведення засідань комісій із співпраці з цими країнами за підсумками переговорів. Він висловив сподівання, що засідання відповідних комісій буде проведено найближчим часом.
За словами Лаврова, Росія налаштована на поглиблення співробітництва із країнами Латинської Америки. Ці країни розглядаються як "дуже серйозний, самостійний центр багатополярного світу, що формується, близький нам за духом і з великими економічними перспективами", зазначив він.
Переговори Володимира Путіна з лідером Нікарагуа Даніелем Ортегою, главою Венесуели Ніколасом Мадуро та президентом Куби Мігелем Діас-Канелем відбулися 18, 20 та 24 січня.
Розміщення російських військ
- Нагадаємо, у Кремлі прокоментували можливість розміщення російських військ у Венесуелі та на Кубі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія також опрацьовує різні варіанти захисту.
- Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков не виключив, що Росія може розмістити військову інфраструктуру РФ на Кубі та у Венесуелі, якщо переговори із Заходом щодо гарантій безпеки проваляться.
- При цьому посол Росії у Венесуелі Сергій Мелік-Багдасаров заявляв, що розміщення військових баз Росії в країні неможливо у зв'язку з конституцією республіки, де прямо сказано, що іноземних військових баз на території країни бути не може.
- Відомо, що помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав "порожніми словами" заяви про можливе розгортання російських сил на Кубі та в Венесуелі.
- 12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.