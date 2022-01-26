Під носом у Байдена! Росія домовилася про військові плани із трьома сусідами США

Росія домовилася про співпрацю із трьома країнами без відома США. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін домовився з главами Куби, Венесуели та Нікарагуа щодо розвитку співпраці у всіх галузях. Про це повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу у Держдумі, повідомляє РБК.

У Росії з цими країнами дуже тісні відносини стратегічного партнерства у всіх без винятку сферах, у тому числі у військовій та військово-технічній, зазначив Лавров.

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За словами голови МЗС РФ, планується проведення засідань комісій із співпраці з цими країнами за підсумками переговорів. Він висловив сподівання, що засідання відповідних комісій буде проведено найближчим часом.

За словами Лаврова, Росія налаштована на поглиблення співробітництва із країнами Латинської Америки. Ці країни розглядаються як "дуже серйозний, самостійний центр багатополярного світу, що формується, близький нам за духом і з великими економічними перспективами", зазначив він.

Переговори Володимира Путіна з лідером Нікарагуа Даніелем Ортегою, главою Венесуели Ніколасом Мадуро та президентом Куби Мігелем Діас-Канелем відбулися 18, 20 та 24 січня.

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