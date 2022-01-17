"У США 18 сценаріїв щодо України": у Путіна лякають ракетами на Кубі

Росія розглядає різні варіанти гарантування власної безпеки

Дмитро Пєсков прокоментував заяву Нуланд / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі прокоментували можливість розміщення російських військ у Венесуелі та на Кубі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляє Інтерфакс.

Коментуючи заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про те, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України, він зазначив, що Росія також опрацьовує різні варіанти.

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"Ми теж різні сценарії розглядаємо, вважаємо, що, насправді, їх має бути набагато менше, тому що постановка питання гранично конкретна у нас. Тут не потрібно робити складним те, що, можливо, настільки складним не є. Запитання поставлені гранично прямі і конкретно сформульовані. Що стосується прохань Естонії тощо про розміщення додаткових військових контингентів у себе на території, це якраз і є доказом обґрунтованості наших стурбованостей. І це є доказ того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", – сказав він.

16 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Financial Times заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування у разі вторгнення в Україну.

Днями заступник глави МЗС РФ Рябков не виключив, що Росія може розмістити військову інфраструктуру РФ на Кубі та у Венесуелі, якщо переговори із Заходом щодо гарантій безпеки проваляться.

Загроза вторгнення в Україну

12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.

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14 січня директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська. "Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.

У той же час генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО ухвалили рішення про прийом України та Грузії до свого складу, але терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО .