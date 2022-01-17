"У США 18 сценариев по Украине": у Путина пугают ракетами на Кубе

Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности

Дмитрий Песков прокомментировал заявлении Нуланд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле прокомментировали возможность размещения российских войск в Венесуэле и на Кубе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Комментируя заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, он отметил, что Россия тоже прорабатывает различные варианты.

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"Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что, на самом деле, их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная у нас. Здесь не нужно делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является. Вопросы заданы предельно прямые и конкретно сформулированные. Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенности. И это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", – сказал он.

16 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай вторжения в Украину.

На днях заместитель главы МИД РФ Рябков не исключил, что Россия может разместить военную инфраструктуру РФ на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с Западом по гарантиям безопасности провалятся.

Угроза вторжения в Украину

12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.

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14 января директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский заявил, что если Украина решит вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. "Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.

В то же время генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав, но сроки вступления в Альянс пока что не установлены. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.