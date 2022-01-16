США мають 18 сценаріїв на випадок вторгнення РФ в Україну – Нуланд

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України.
Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.
Нуланд не повідомила деталі цих сценаріїв, але наголосила, що "США з союзниками готові швидко завдати Росії гострого болю, якщо вона піде на цей крок".
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За її словами, санкції США та Європи стосовно Росії можуть відрізнятися. Нуланд запевняє, що Білий дім схиляється до дипломатичного вирішення ситуації, оскільки сторони "почули один одного" і тепер для досягнення конкретних угод, що зобов'язують, потрібно більше часу.
"Ми сподіваємося і очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним", – наголосила Нуланд.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Також в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- А радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.