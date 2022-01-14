РФ шукає привід для вторгнення до України: у Байдена зробили тривожну заяву

Салліван порівняв ситуацію з 2014 роком, коли агресор діяв так само

Джейк Салліван попередив Україну. Колаж "Сьогодні"

Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ і розпочати військову операцію. Про це сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він нагадав, що Росія розмістила десятки тисяч військовослужбовців в Україні та навколо неї, а також на окупованій території України, тому загроза військового вторгнення все ще є високою.

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"Наша розвідувальна спільнота з'ясувала, що Росія шукає привід для вторгнення, у т.ч. за допомогою диверсій та інформаційних операцій. Україну можуть звинуватити у підготовці до нападу на російські війська на сході України. Ми спостерігали такий сценарій розвитку подій 2014 року, і він знову готується", - сказав Салліван.

Радник Байдена запевнив, що США та європейські союзники готові до будь-яких непередбачуваних обставин з боку Росії.

"Якщо російські військові перейдуть кордон України, щоб захопити територію, ми вважаємо, що це подальше вторгнення до України, це викличе реакцію з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти… Росія має можливість сісти за стіл переговорів. Якщо Росія вирішить піти іншим шляхом, ми відповімо відповідним чином", – наголосив він.

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Вторгнення Росії

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення до України – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.

Тим часом заступник голови МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. А все через те, що Москва не досягла своєї мети на переговорах з США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.