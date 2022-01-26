Под носом у Байдена! Россия договорилась о военных планах с тремя соседями США

Доссия договорилась о сотрудничестве с тремя странами без ведома США. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии сотрудничества во всех областях. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в Госдуме, сообщает РБК.

У России с этими странами очень тесные отношения стратегического партнерства во всех без исключения областях, в том числе в военной и военно-технической, отметил Лавров.

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По словам главы МИД РФ, планируется проведение заседаний комиссий по сотрудничеству с этими странами по итогам переговоров. Он выразил надежду, что заседания соответствующих комиссий будут проведены в ближайшее время.

По словам Лаврова, Россия настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки. Эти страны рассматриваются в качестве "очень серьезного, самостоятельного центра формирующегося многополярного мира, близкого нам по духу и с большими экономическими перспективами", отметил он.

Переговоры Владимира Путина с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой, главой Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем прошли 18, 20 и 24 января.

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