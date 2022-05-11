Підвів розчин. Стало відомо, чому Путін "гальмував" під час промови 9 травня

Стало відомо, чому під час промови Путіна сталися затримки / Колаж "Сьогодні"

Президенту Росії Володимиру Путіну перед парадом перемоги 9 травня вкололи препарат, щоб не видати його хворобу. Проте ліки перестали впливати прямо під час промови глави РФ. Саме через це Путін почав повільніше говорити та сконцентрувався на своїх руках.

Про це розповів лідер громадсько-політичного руху "Говоріть голосніше!" Андрій Сидельников в ефірі "Військового щоденника" на YouTube-каналі Україна 24.

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За словами Сидельникова, у Путіна хвороба Паркінсона і рак. Свою промову президент РФ почав досить енергійно, проте згодом виникли проблеми.

"Це абсолютно хворий і немічний старий, у якого хвороба Паркінсона, у якого, як кажуть медики, рак, і він від цього намагається вилікуватися, але нічого не допомагає. Якщо ви уважно дивилися те, як він читав чи говорив свою промову на параді, то він почав досить енергійно, а потім ось у нього руки стиснуті, він був сконцентрований на своїх руках, почав повільніше говорити", – стверджує Андрій Сидельников.

Це могло статися через те, що препарат, який вкололи Путіну перед початком параду, не діяв.

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Це просто говорить про те, що препарати, які йому вкололи до того, як він прийшов на Красну площу, перестали діяти. Він не може бути в одному просторі досить довгий час. Йому потрібен новий допінг. Не знаю, якими препаратами його колють, але на перші пів години досить енергійною була людина, а потім здулася", – додав Сидельников.

На думку лідера громадсько-політичного руху "Говоріть голосніше!", Путін має двійника.

"Сьогодні ніякої боротьби за крісло Путіна немає. Є боротьба за його вплив і на його бачення, але якщо ми можемо говорити про те, що Путін справжній. Те, що нам показували Путіна останні місяці, і те, що ми бачили, – то в мене таке враження, що це дві різні людини", – каже Сидельников.

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