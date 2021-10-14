5 убитих, 30 поранених: в Бейруті обстріляли учасників протесту (фото)

Внаслідок стрілянини в Бейруті є загиблі/Колаж: Сьогодні

Під час демонстрації в Бейруті сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей, десятки поранених.

Про це повідомляє BBC.

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Чому протестували?

Учасники акції протестували проти того, як проводять розслідування потужного вибуху в міському порту у 2020 році. Тоді загинули понад 200 людей, а сім тисяч отримали поранення. Прихильники шиїтських рухів "Хезболла" і "Амаль" вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара, який керує розслідуванням вибуху. Його звинувачують в упередженості і бажанні покласти відповідальність за вибух на колишніх міністрів кабінету, яких підтримують ці шиїтські рухи.

Член цивільної оборони допомагає евакуювати мирних жителів після стрілянини в Бейруті/Фото: REUTERS/Aziz Taher

Стан постраждалих

Медики повідомляють, що поранення отримали близько 30 людей, деякі з них в критичному стані. Поранених продовжують привозити в медустанови.

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Люди забирають чоловіка, який був застрелений під час перестрілки в Бейруті/Фото: REUTERS/Aziz Taher

Сильна стрілянина

Кореспонденти AFP чули сильну стрілянину в районі кордону між християнськими та шиїтсько-мусульманськими кварталами Бейрута, де відбувався протест. Саме це місце було на передовій громадянської війни в Лівані, яка почалася у 1975 році і тривала 15 років. За словами представників військових, у відповідь на стрілянину армія оточила територію і почала її обстежити в пошуках тих, хто стріляв. Було й інше повідомлення, що військові попередили, що будуть відкривати вогонь у відповідь по тим, хто стріляє бойовими патронами, і закликали мирних жителів покинути цей район.

Загибель людини посеред вулиці/Фото: REUTERS/Aziz Taher

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Протести не тільки в Бейруті

З Афганістану, де 7 вересня оголосили про створення уряду руху "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про посилення тиску на громадян з боку ісламістів. Таліби стріляниною в повітря розігнали протест в Кабулі.

Афганці зважилися виступити проти руху і майже щодня виходять на вулиці, вимагаючи дотримання прав жінок і скандуючи гасла на підтримку пригніченого опору в провінції Пандшер. Засуджують афганці не тільки "Талібан", а й сусідню державу Пакистан, яка надає військову підтримку ісламістам з повітря.

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