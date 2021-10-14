Погибшие и много раненых: в центре Бейрута произошла масштабная стрельба (фото)

В результате стрельбы в Бейруте есть погибшие/Коллаж: Сегодня

Во время демонстрации в Бейруте произошла стрельба. В результате инцидента погибли пять человек, десятки раненых.

Об этом сообщает BBC.

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Почему протестовали?

Участники акции протестовали против того, как проводят расследование мощного взрыва в городском порту в 2020 году. Тогда погибли более 200 человек, а семь тысяч получили ранения. Сторонники шиитских движений "Хезболла" и "Амаль" требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва. Его обвиняют в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров кабинета, которых поддерживают эти шиитские движения.

Член гражданской обороны помогает эвакуировать мирных жителей после стрельбы в Бейруте/Фото: REUTERS/Aziz Taher

Состояние пострадавших

Медики сообщают, что ранения получили около 30 человек, некоторые из них в критическом состоянии. Раненых продолжают привозить в медучреждения.

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Люди забирают мужчину, который был застрелен во время перестрелки в Бейруте/Фото: REUTERS/Aziz Taher

Сильная стрельба

Корреспонденты AFP слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и шиитско-мусульманскими кварталами Бейрута, где происходил протест. Именно это место было на передовой гражданской войны в Ливане, которая началась в 1975 году и длилась 15 лет. По словам представителей военных, в ответ на стрельбу армия оцепила территорию и начала ее обследовать в поисках тех, кто стрелял. Было и другое сообщение, что военные предупредили, что будут открывать огонь в ответ по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.

Гибель человека посреди улицы/Фото: REUTERS/Aziz Taher

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Протесты не только в Бейруте

Из Афганистана, где 7 сентября объявили о создании правительства движения "Талибан", продолжают поступать тревожные сообщения об усилении давления на граждан со стороны исламистов. Талибы стрельбой в воздух разогнали протест в Кабуле.

Афганцы решились выступить против движения и почти ежедневно выходят на улицы, требуя соблюдения прав женщин и скандируя лозунги в поддержку подавленного сопротивления в провинции Пандшер. Осуждают афганцы не только" Талибан", но и соседнее государство Пакистан, которое оказывает военную поддержку исламистам с воздуха.

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