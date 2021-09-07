Талибы начали применять оружие при разгоне протестующих в Кабуле

Из Афганистана, где 7 сентября объявили о создании правительства движения "Талибан", продолжают поступать тревожные сообщения о возрастающем давлении на граждан со стороны исламистов. Во вторник талибы при помощи стрельбы в воздух разогнали протест в Кабуле.
Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".
По имеющейся информации, афганцы решились выступить против движения и практически ежедневно выходят на улицы, требуя соблюдения прав женщин и скандируя лозунги в поддержку подавленного сопротивления в провинции Панджшер.
Осуждают афганцы не только "Талибан", но и соседнее государство Пакистан, которое оказывает военную поддержку исламистам с воздуха.
Движение "Талибан" запретило СМИ освещать протестные акции. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции, которая велась в Twitter телеканалом AJ-Arabic. По мнению спикера талибов, необходимо отличать демонстрации от волнений.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.