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Новым лидером Афганистана стал террорист из списка ООН, который разрушил статуи Будды

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 сентября, 19:43
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Талибы сформировали свое правительство
Мохаммад Хасан Ахунд (справа) руководил уничтожением уникальных статуй Будды в скалах Афганистана / Коллаж "Сегодня"
Мохаммад Хасан Ахунд (справа) руководил уничтожением уникальных статуй Будды в скалах Афганистана / Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", контролирующее Афганистан с конца августа, объявило о создании своего правительства.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", – написал в Твиттер об этом представитель новых властей Вардак Альханафи.

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Кабинет министров

Главой кабинета талибов, фактически премьер-министром был назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Первым заместителем стал мулла Барадар Ахунд, второй заместитель – мавлави (почетное религиозное звание в исламе, высший толкователь канонов шариата – Авт) Абдул Салам Ханафи.

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Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел – Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел.

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Назначили также руководителя разведывательного управления талибов и заместителя министра внутренних дел по борьбе с наркотиками.

Кто такой Мохаммад Хасан Ахунд

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Как сообщает Free press journal, до назначения на должность премьер-министра мулла Мохаммад Хасан Ахунд возглавлял орган по принятию решений движения "Талибан" – совет руководства, который управлял организацией с одобрения высшего лидера муллы Хебатуллы Ахундзады.

По имеющейся информации, мулла Хасан родом из Кандагара и был одним из основателей исламистского движения. Он проработал 20 лет главой совета и является близким к мулле Хебатулле. Занимал посты министра иностранных дел и зампремьера во время предыдущего правительства Талибана в Афганистане с 1996 по 2001 год.

Западные спецслужбы считают, что мулла Хасан является одним из самых неэффективных лидеров "Талибана". Раньше ему никогда не давали никаких важных постов, кроме как договариваться о временных перемириях. Именно он руководил разрушением уникальных статуй Будды в Бамиане в марте 2001 года, и до сих пор числится террористом в Организации Объединенных Наций.

Ценность Хасана для муллы Хебатулла Ахундзада в том, что он предан движению и своему лидеру.

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Мировое наследие, которое легко разрушают талибы

  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • В конце августа представители "Талибан" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
  • Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Соглавно заявлениям "Талибан", провинцию они тоже захватили.

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