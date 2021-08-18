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В Афганистане талибы открыли огонь по митингующим (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 12:37
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На данный момент точное количество пострадавших афганцев неизвестно – есть убитые
Талибы открыли огонь по афганцам. Фото: коллаж "Сегодня"
Талибы открыли огонь по афганцам. Фото: коллаж "Сегодня"

В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим.

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Об этом сообщает Asvaka.

По информации СМИ, есть убитые и раненые, среди которых есть и журналисты.

Точное количество пострадавших неизвестно.

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Что происходит в Афганистане

После того, как США начали выведение войск из Афганистана движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А на дняхталибы вошли в Кабул, который покинул президент страны.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

Отметим, когда талибы захватили Кабул в 1996 году, они ввели строгие правила, основанные на законах шариата. Женщинам приходилось носить паранджу, им не разрешалось учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения. Телевидение, музыка и неисламские праздники также были под запретом.

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