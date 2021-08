В Афганистане талибы открыли огонь по митингующим (видео)

В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим.

Об этом сообщает Asvaka.

По информации СМИ, есть убитые и раненые, среди которых есть и журналисты.

