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Таліби почали застосовувати зброю при розгоні протестувальників у Кабулі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 вересня, 23:47
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У столиці Афганістану за допомогою стрільби в повітря розігнали мітинг протесту за свободи і права
Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Поки немає інформації про те, чи були постраждалі після розгону чергової акції протесту / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

З Афганістану, де 7 вересня оголосили про створення уряду руху "Талібан", продовжують надходити тривожні повідомлення про посилення тиску на громадян з боку ісламістів. У вівторок таліби за допомогою стрільби в повітря розігнали протест в Кабулі.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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За наявною інформацією, афганці зважилися виступити проти руху і практично щодня виходять на вулиці, вимагаючи дотримання прав жінок і скандуючи гасла на підтримку пригніченого опору в провінції Панджшер .

Засуджують афганці не тільки "Талібан", а й сусідню державу Пакистан, яка надає військову підтримку ісламістам з повітря.

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Рух "Талібан" заборонив ЗМІ висвітлювати протестні акції. Про це заявив представник талібів Забіулла Муджахід на прес-конференції, яка велася в Twitter телеканалом AJ-Arabic. На думку спікера талібів, необхідно відрізняти демонстрації від хвилювань.

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