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Панджшер пав? Що зараз відбувається в Афганістані

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 вересня, 21:57
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У Кабулі таліби нібито святкують перемогу над бунтівною провінцією
Фронт національного спротиву проти формувань "Талібану" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Фронт національного спротиву проти формувань "Талібану" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

У соцмережах з'явилося повідомлення, що рух "Талібан", що контролює Афганістан ось уже майже місяць, захопив бунтівну провінцію Панджшер. Лідери Фронту народного опору заперечують це.

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Перемога талібів?

Про це повідомляє, зокрема, співробітник гуманітарних місій в Афганістані Ендрю Уоткінс. "Всередині "Талібану" відзначають передбачуване падіння Панджшеру. На вулицях Кабулу чути салют з автоматів", – написав Уоткінс.

За даними турецької газети Yeni Safak , лідери Фронту народного опору – віце-президент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд – на вертольотах вилетіли в Таджикистан.

Заяви опору

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає. На своїй сторінці в Твіттері Ахмад Масуд написав, що ніхто бігти не збирається.

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"Новини про завоювання Панджшеру циркулюють в пакистанських ЗМІ. Це фейк. Завоювання Панджшеру буде моїм останнім вдень в тут, іншаллах!", – написав Ахмад.

Сили протистояння насчитують більше 20 тисяч людей
Сили протистояння насчитують більше 20 тисяч людей

На думку Масуда, поширення фейковий повідомлень означає, що таліби зіткнулися із запеклим опором і деякі їх загони втекли з поля бою.

Як розвиваються події

  • Після того, як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.
  • 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
  • Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
  • Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.

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