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Панджшер пал? Что сейчас происходит в Афганистане

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 сентября, 21:57
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В Кабуле талибы якобы празднуют победу над мятежной провинцией
Фронт национального сопротивления против формирований "Талибана" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Фронт национального сопротивления против формирований "Талибана" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В соцсетях появилось сообщение, что движение "Талибан", контролирующее Афганистан вот уже почти месяц, захватило мятежную провинцию Панджшер. Лидеры Фронта народного сопротивления отрицают это.

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Победа талибов?

Об этом сообщает, в частности, сотрудник гуманитарных миссий в Афганистане Эндрю Уоткинс. "Внутри "Талибана" отмечают предполагаемое падение Панджшера. На улицах Кабула слышен салют из автоматов", – написал Уоткинс.

По данным турецкой газеты Yeni Safak, лидеры Фронта народного сопротивления – вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд – на вертолетах вылетели в Таджикистан.

Заявления сопротивления

Официальных подтверждений этой информации пока нет. На своей странице в Твиттере Ахмад Масуд написал, что никто бежать не собирается.

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"Новости о завоевании Панджшера циркулируют в пакистанских СМИ. Это фейк. Завоевание Панджшера будет моим последним днем в Панджшере, иншаллах!", – написал Ахмад.

Силы сопротивления насчитывают более 20 тысяч человек
Силы сопротивления насчитывают более 20 тысяч человек

По мнению Масуда, распространение фейковых сообщений означает, что талибы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и некоторые их отряды сбежали с поля боя.

Как развиваются события

  • После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • В конце августа представители "Талибан" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
  • Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами.

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