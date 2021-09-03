Панджшер пал? Что сейчас происходит в Афганистане

В соцсетях появилось сообщение, что движение "Талибан", контролирующее Афганистан вот уже почти месяц, захватило мятежную провинцию Панджшер. Лидеры Фронта народного сопротивления отрицают это.
Победа талибов?
Об этом сообщает, в частности, сотрудник гуманитарных миссий в Афганистане Эндрю Уоткинс. "Внутри "Талибана" отмечают предполагаемое падение Панджшера. На улицах Кабула слышен салют из автоматов", – написал Уоткинс.
По данным турецкой газеты Yeni Safak, лидеры Фронта народного сопротивления – вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд – на вертолетах вылетели в Таджикистан.
Заявления сопротивления
Официальных подтверждений этой информации пока нет. На своей странице в Твиттере Ахмад Масуд написал, что никто бежать не собирается.
"Новости о завоевании Панджшера циркулируют в пакистанских СМИ. Это фейк. Завоевание Панджшера будет моим последним днем в Панджшере, иншаллах!", – написал Ахмад.
По мнению Масуда, распространение фейковых сообщений означает, что талибы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и некоторые их отряды сбежали с поля боя.
Как развиваются события
- После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибан" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами.