Політтехнолог назвав завдання "плюшевих мавп" Путіна

Михайло Шейтельман розповів, чим займаються двійники російського диктатора. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмови про те, чи має президент Російської Федерації Володимир Путін двійників, ведуться й досі вже не один рік. Цікаво також, у яких випадках (якщо вони є) використовуються двійники президента країни-агресора.

Про це політтехнолог Михайло Шейтельман розповів у подкасті телеканалу "Україна 24".

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"Плешиві мавпи"

За словами Шейтельмана, двійники – це люди, які ходять "туди-сюди", не кажуть, ні з ким переговорів не ведуть та на форумах не виступають.

"Це як у Голлівуді – кожна голлівудська зірка має дублерів. Є дублер правого пальця лівої ноги, наприклад, в Анжеліни Джолі. Є дублер спини, кисті руки – тобто замість неї знімають кисті руки в іншої актриси. Ось так само в Путіна – є дублер лисини, правого плеча, лівого плеча. Це люди, які використовуються як, як я це називаю, "плешиві мавпи" – вона ходить по стадіону, зверху крупним планом знімаємо, від Путіна не відрізняємося. Ось для цього можна використовувати" , – розповів він.

Михайло Шейтельман зазначив, що не можна актора навчити бути президентом:

"Щоб ця людина села і провела виступ, та ще й відповідала на запитання, – це неможливо. Чудес не буває – ми не можемо взяти і навчити актора бути президентом. Ми можемо його попросити, щоб він під камеру пройшовся і показав, що він нібито може виглядати як президент. Двійник – це той, хто виглядає як президент, а не той, хто розмовляє, як президент, ухвалює політичні рішення та веде переговори з Токаєвим (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.). Це неможливо. Він не в комі – Путін живий".

Раніше політолог Павло Лузін заявив, що Володимир Путін не контролює Росію повністю. Також екстрасенс та таролог Макс Гордєєв назвав вирішальну дату для президента РФ і пояснив, чому його доля не відпускає.