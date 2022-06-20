Польща тривалий час перебуває під прицілом Росії — спецслужби

Жарин розповів, чому Польща перебуває під прицілом Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Спецслужби Польщі заявляють, що країна вже тривалий час перебуває під прицілом Російської Федерації. РФ використовує пропаганду проти дружної для України держави.

Про це заявив представник польських служб безпеки Станіслав Жарин.

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"Польща вже багато років перебуває під прицілом Росії, яка використовує пропаганду і дезінформацію проти Польської Республіки. Кремль проводить різні заходи, підсумком яких є удар по основному праву поляків на власну державність і безпеку", — написав Жарни у Twitter.

Польща може закрити небо над частиною України

Варшава може закрити небо над Західною Україною, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України. Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей.

За його словами, РФ намагається знищити надану Україні техніку ракетами великої дальності. І це неприйнятно.

"Російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону", – сказав генерал Козей.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії. Також ми писали, що Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї.