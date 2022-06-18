Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

У Польщі заявили, що можуть закрити небо над частиною України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 15:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
НАТО має захищати надану Україні військову техніку і на території самої України, якщо це неподалік кордонів НАТО, вважає польський генерал
Станіслав Козей. Фото: колаж "Сьогодні"
Станіслав Козей. Фото: колаж "Сьогодні"

Варшава може закрити небо над західною Україною, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України.

Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet.

Реклама

За його словами, РФ намагається знищити надану Україні техніку ракетами великої дальності. І це неприйнятно.

"Російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону", – сказав генерал Козей.

Посол розповів, як Польща сприймає ядерні загрози РФ

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії. Особливо заяви російських чиновників щодо можливості ядерного удару.

Реклама

"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка розпочалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому", – сказав дипломат.

Він заявив, що Росія для досягнення своєї мети використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися до її кордонів, якби Україна не втримала оборони.

Раніше ми повідомляли, що Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї: що отримають ЗСУ.

Також нагадаємо, Зеленський повідомив про важливу угоду з Польщею.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 18 червня
1
Особовий склад 33350
Особовий склад
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артилерія 739
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 180
Гелікоптери
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2513
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

Історія героя
Нескорені
Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
Історія медика
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19263.81

Bitcoin Cash (BCH)

115.74

Binance Coin (BNB)

203.21

Dogecoin (DOGE)

0.05

Ethereum Classic (ETC)

13.55

Litecoin (LTC)

45.24

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти