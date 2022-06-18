У Польщі заявили, що можуть закрити небо над частиною України

НАТО має захищати надану Україні військову техніку і на території самої України, якщо це неподалік кордонів НАТО, вважає польський генерал

Станіслав Козей. Фото: колаж "Сьогодні"

Варшава може закрити небо над західною Україною, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні з Польщею райони України.

Про це заявив бригадний генерал, екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet.

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За його словами, РФ намагається знищити надану Україні техніку ракетами великої дальності. І це неприйнятно.

"Російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону", – сказав генерал Козей.

Посол розповів, як Польща сприймає ядерні загрози РФ

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії. Особливо заяви російських чиновників щодо можливості ядерного удару.

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"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка розпочалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років тому", – сказав дипломат.

Він заявив, що Росія для досягнення своєї мети використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися до її кордонів, якби Україна не втримала оборони.

Раніше ми повідомляли, що Польща укладає з Україною рекордний контракт на постачання зброї: що отримають ЗСУ.

Також нагадаємо, Зеленський повідомив про важливу угоду з Польщею.