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Посол розповів, як Польща сприймає ядерні погрози РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 червня, 15:40
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Польща уважно стежить за заявами РФ про "чергу на денацифікацію" після України та можливі ядерні атаки
Бартош Ціхоцький (праворуч) розповів про ядерні загрози РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Бартош Ціхоцький (праворуч) розповів про ядерні загрози РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що Польща серйозно сприймає всі загрози Росії. Особливо заяви російських чиновників щодо можливості ядерного удару.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад", – сказав дипломат.

Він заявив, що Росія для досягнення своєї мети використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися до її кордонів, якби Україна не втримала оборони.

Посол додав, що війна в Україні "є шансом зупинити режим, який загрожує всьому світу".

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Ядерні навчання Росії

Після вимог зупинити постачання західної зброї в Україну та натяків на можливість застосування стратегічної зброї Росія 1 червня почала проводити навчання з новітніми комплексами для запуску ядерних ракет "Ярс".

"Ярс" – російський стратегічний ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною, що розділяється. Тактико-технічні характеристики "Ярса" не розкриваються, але відомо, що він здатний вражати цілі дальныстю до 11 тис. км.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та посол Росії в США Анатолій Антонов заявляли, що у разі постачання в Україну американських систем залпового вогню (РСЗВ) російські міста опиняться під загрозою обстрілу з прикордонних районів і це стане "кроком до неприйнятної ескалації".

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У Кремлі заявляли, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерного удару завдадуть лише в тому разі, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зазначимо, що при застосуванні якоюсь державою ядерної зброї по ній у відповідь обов'язково вдарять інші ядерні держави — інакше використання ядерної зброї може стати неконтрольованим.

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