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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Посол рассказал, как Польша воспринимает ядерные угрозы РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 июня, 15:40
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Польша внимательно следит за заявлениями РФ об "очереди на денацификацию" после Украины и возможных ядерных атаках
Бартош Цихоцький (справа) рассказал об ядерных угрозах РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Бартош Цихоцький (справа) рассказал об ядерных угрозах РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцький заявил, что Польша серьезно воспринимает все угрозы со стороны России. Особенно заявления российских чиновников о возможности ядерного удара.

Об этом сообщает Укринформ.

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"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля – не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад", – сказал дипломат.

Он заявил, что Россия для достижения своих целей использует все имеющиеся инструменты и сферы, в частности военные, экономические и дипломатические. Однако Польша осознает, что РФ смогла бы быстрее добраться и до ее границ, если бы Украина не удержала оборону.

Посол добавил, что война в Украине "является шансом остановить режим, который угрожает всему миру".

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Ядерные учения России

После требований остановить поставки западного оружия в Украину и намеков на возможность применения стратегического оружия Россия 1 июня начала проводить учения с новейшими комплексами для запуска ядерных ракет "Ярс".

"Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Тактико-технические характеристики "Ярса" не раскрываются, но известно, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов заявляли, что в случае поставок в Украину американских систем залпового огня (РСЗО) российские города окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов и это станет "шагом к неприемлемой эскалации".

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В Кремле заявляли, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что при применении каким-либо государством ядерного оружия по нему в ответ обязательно ударят другие ядерные державы — в противном случае использование ядерного оружия может стать неконтролируемым.

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