Польща готує "Небесні шаблі" для захисту від путінських стерв'ятників (фото)

Система ППО Sky Sabre вже приїхала до Польщі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща отримала від Великої Британії систему протиповітряної оборони Sky Sabre. Сучасні системи вже приїхали до країни.

Про це написав у себе на сторінці у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Що таке Sky Sabre

"Британська система ППО Sky Sabre вже в нашій країні, щоб гарантувати безпеку польської повітряної зони. Це результат наших міцних відносин із Великою Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", – сказав він.

Як повідомляють, Sky Sabre – це британський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони, що має замінити систему протиповітряної оборони Rapier. Він складається з центру управління ракетами "земля – ​​повітря" (SAMOC), радіолокаційного комплексу Giraffe agile mutlibeam (GAMB), пускової установки та ракет.

Поєднання радара і ракет, а також наведення на цілі в комплексі Sky Sabre відбувається за допомогою інноваційної комп'ютерної системи, яка забезпечує Link 16 – тактичну лінію передачі даних, що дає Sky Sabre ділитися своєю інформацією з кораблями Королівських ВМС, Королівськими ВПС та союзниками, забезпечуючи повну інтеграцію зі Збройними силами Великої Британії та силами НАТО.

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Для забезпечення керування боєм, зв'язку та розвідки використовується інтегрована модульна система MIC4AD (C4I Air & Missile Defense System). Вона розроблена для Rafael Advanced Defense Systems компанією Mprest за технологією, яка застосована в ізраїльському протиракетному щиті "Залізний купол" .

Крім цього, у системі використовуються зенітно-повітряні модульні ракети загального призначення (CAMM) вагою 99 кг кожна. Вони можуть розвивати швидкість до 2300 миль на годину, знищуючи винищувачі, дрони та "розумні" бомби з лазерним наведенням.

На пусковій установці встановлено вісім ракет, що стріляють у різноспрямований спосіб, що значно зменшує слід і робить комплекс менш помітною ціллю для противника.

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Раніше ми писали, що Польща завершила будувати 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю. Також сайт "Сьогодні" розповідав про те, що ЗСУ знищують танки окупантів "розумними" снарядами SMArt.