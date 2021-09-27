Пішов слідами Сталіна? Чому Путін сховався і що чекає на господаря Кремля

Куди подівся Путін? Колаж "Сьогодні"

Вибори в Росії закінчилися, а Путін так і не з'явився на люди. Кремль продовжує стояти на своєму: мовляв, у найближчому оточенні президента раптово захворіли на коронавірус десятки людей, тому Путін самоізолювався.

Чи відбувається у путінському бункері та навколо щось дуже серйозне, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Тарас Левченко.

Зник не тільки Путін

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Головні єдинороси – Дмитро Мєдвєдєв, Сергій Шойгу та Сергій Лавров – навіть у штаб партії не прийшли після перемоги на виборах, і ніби крізь землю провалилися.

"Має бути масова заміна охорони Путіна. Масова. У нього манія, параноя, він стурбований як ніхто інший своєю безпекою", – каже радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Володимира Путіна Юрій Швець.

Цю версію підтверджують опосередковані факти. Як то, секретар російського радбезу, у минулому головний ефесбівець, нібито абсолютно випадково опиняється в одному місці і в один час із директором американської розвідки. То у Володимира Путіна гине близький соратник – голова МНС Євген Зінічев.

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Як впевнений колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько, якщо його і не вбили, то точно могли створити передумови для загибелі.

"З'являється щось, що несе загрозу – вчили у вищій школі КДБ і в військово дипломатичній академії, – негайне знищення", – каже Зеленько.

Що чекає на Україну із зміною влади в РФ

То невже павуки у кремлівській банці почали пожирати одне одного і найголовніше: якщо на тамтешній трон сяде хтось новий, чого чекати українцям?

"Не всі в оточенні найближчому Путіна розділяють його концепцію – вони всі здохнуть, а ми потрапимо в рай. Тобто очевидні Путіна плани з ескалації військового конфлікту не тільки в Україні, але й конфронтації з Заходом і НАТО", – зазначає російський політолог Андрій Піонтковський.

Адже це все їхні гроші і можливість вільно займатися бізнесом на Заході.

Та все ж таки: Путін справді сховався від коронавірусу чи захворів?

"До речі, офіційно Путін за всі 20 років свого президентства не хворів взагалі жодного разу. Незрозуміло, хто тоді взагалі зараз Росією керує, так, за великим рахунком", – каже журналіст Іван Яковина.

Ті, хто керує, цілком здатні не лише влаштувати Путіну самоізоляцію, але й покласти в ліжко.

Слідами Сталіна

"Це внутрішньовидова боротьба мерзотників між собою, така ж, як була в бункері Сталіна у 1952-53 роках", – впевнений Піонтковський.

Йосипа Сталіна також добила дбайлива чекістська ізоляція. В цьому й полягала тактика змовників на чолі з найближчою до диктатора людиною – Лаврентієм Берією. Хто в оточенні Путіна – Берія? Варіантів чимало – там же одні кдбісти. Однокурсник російського президента Юрій Швець радить придивитися до Миколи Патрушева – ексголови російських спецслужб, а нині секретаря Радбезу. Він цілком може вести свою гру.

Якщо ж припустити, що оточення потроху виходить з-під контролю господаря, то й у питанні окупованих територій йому цілком хтось може підкласти чималу свиню. Тим паче, що вибори в Думу дещо розчарували тамтешніх шанувальників "русского мира".

"Зараз по Донецьку ходять нові чутки, кажуть – нас не визнають, що робити. Є дві течії – одні кажуть, що нам потрібно повертатися якось в Україну, на якихось умовах. Інші кажуть – потрібно "головою битися" в Росію. Але в Москві, наскільки ми чуємо, обговорюється варіант а-ля Абхазія – визнати, але в Росію не брати", – каже колишній голова МЗС України Павло Клімкін.

Журналіст Євгеній Кисельов вважає: самоізоляція російського президента – це передусім метод перевірки його оточення, як то кажуть, на вшивість. Путін, мовляв, тільки й чекає – хто купиться на його вдавану слабкість.

Але якщо не вдавану, тоді спадкоємцем кремлівського трону може стати той, хто прогарантує безпеку путінському ближньому колу. А Росія – не Україна. Там, якщо з президентом щось трапиться, повноваження переходять не голові парламенту, а прем'єрові.

"І тому щоразу президент обов'язково прем'єр-міністром призначає людину, яка лояльна не тільки по відношенню до нього, але й по відношенню до його оточення". – каже Євгеній Кисельов.

Так, зрештою, почалася наприкінці 90-х епоха Путіна. Тому, якщо змова в Кремлі існує, саме на його спадкоємця й полюватимуть. Уважно стежимо, чи нічого не станеться з прем'єром Михайлом Мішустіним. А ще з двома так званими охоронцями Путіна, а тепер, з його ласки, генералами Віктором Золотовим і Олексієм Дюміним. Їм російський президент нібито довіряє не одне десятиліття. Але це не точно.