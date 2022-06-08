Посол України в Німеччині різко розкритикував Меркель за "дружбу" з Путіним

Андрій Мельник виступив з критикою Ангели Меркель / Фото: Колаж: Сьогодні

Посол України Андрій Мельник виступив з різкою критикою заяв колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. В недавньому інтерв'ю вона заявила, що "не мусить вибачатися" за свою політику щодо Росії протягом 16 років правління. Український дипломат переконаний, що інше ставлення до Володимира Путіна могло б завадити початку найкривавішої війни в Європі з 1945 року.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel Online.

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Мельник зазначив, що, на жаль, у інтерв'ю Меркель не було навіть "натяку на самокритику".

"Викликають подив заяви ексканцлерки про непогрішність її курсу щодо Росії і надто м'яке ставлення до диктатора Путіна", – заявив посол.

Яка заява Меркель збентежила посла

Ввечері 7 червня вийшло інтерв'ю, в якому Меркель захищала свій курс щодо Росії, якого вона дотримувалася протягом 16 років правління. При цьому ексканцлерка різко відреагувала на критику, яка лунає на її адресу протягом останніх кількох місяців.

"Ну, я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, тому я не вибачатимуся", – сказала вона.

Меркель могла завадити війні?

Посол України різко відреагував на таку позицію Меркель. Він поцікавився, як тоді могло статися, що Росія змогла розпочати "найкривавішу війну в Європі з 1945 року", коли політика Німеччини щодо Росії "була такою крутою" в останні кілька десятиліть.

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Мельник додав, що заяви Меркель "викликають великий жаль".

"Бо без чесного, всебічного перегляду політики Німеччини щодо Росії абсолютно неможливо зробити правильні висновки про майбутні стосунки з Москвою та зупинити її агресію", – зазначив посол.

Зазначимо, Мельник не вперше критикує німецьку владу. Кілька тижнів тому він іронічно прокоментував повільність у питанні передачі нашій країні військової допомоги. Посол сказав, що така швидкість може бути виправдана, лише якщо патрони Україні везуть на равликах.

Сайт "Сьогодні" також писав, що Меркель після місяців мовчання підтримала Україну у війні з РФ.