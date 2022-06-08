Посол Украины в Германии подверг резкой критике Меркель за "дружбу" с Путиным

Андрей Мельник выступил с критикой Ангелы Меркель / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Украины Андрей Мельник выступил с резкой критикой заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. В недавнем интервью она заявила, что "не должна извиняться" за свою политику в отношении России в течение 16 лет правления. Украинский дипломат убежден, что другое отношение к Владимиру Путину могло бы помешать началу самой кровавой войны в Европе с 1945 года.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online.

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Мельник отметил, что, к сожалению, в интервью Меркель не было даже "намека на самокритику".

"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", – заявил посол.

Какое заявление Меркель смутило посла

Вечером 7 июня вышло интервью, в котором Меркель защищала свой курс относительно России, которого она придерживалась в течение 16 лет правления. При этом экс-канцлер резко отреагировала на критику, которая раздается в ее адрес в течение последних нескольких месяцев.

"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", – сказала она.

Меркель могла помешать войне?

Посол Украины резко отреагировал на подобную позицию Меркель. Он поинтересовался, как тогда могло случиться, что Россия смогла начать "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий.

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Мельник добавил, что заявления Меркель "вызывают большое сожаление".

"Ибо без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к России абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", – отметил посол.

Отметим, Мельник не впервые критикует немецкие власти. Несколько недель назад он иронически прокомментировал медлительность в вопросе передачи нашей стране военной помощи. Посол сказал, что такая скорость может быть оправдана, только если патроны Украине везут на улитках.

Сайт "Сегодня" также писал, что Меркель после месяцев молчания поддержала Украину в войне с РФ.