При пожежі у лікарні Іраку загинули десятки людей: моторошне відео

Десятки людей досі заблоковані в палаючій будівлі, вони намагаються врятуватися, вибираючись з неї по стінах

Пожежа у лікарні "Аль-Хусейн"/колаж "Сьогодні"

В Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом у місті Ен-Насирія у південній іракській провінції Ді-Кар, у результаті якої, за останніми даними, загинули щонайменше 52 особи, близько 70 постраждали, і кількість загиблих неухильно зростає. Десятки людей досі заблоковані в будівлі.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Причиною пожежі ймовірно став вибух балона з киснем.

На цю мить пожежники вже локалізували поширення вогню, але на кадрах знятого раніше відео видно, як полум'я охопило всі корпуси будівлі і люди намагалися врятуватися, вибираючись з нього по стінах.

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Заблокованих вогнем пацієнтів лікарні допомагали рятувати десятки добровольців.

У зв'язку з інцидентом МОЗ регіону оголосив надзвичайний стан. На місце трагедії виїхав прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі.

Зазначимо, у квітні 82 особи стали жертвами пожежі у лікарні Багдада, де проходили лікування хворі на COVID-19. Ще 110 осіб постраждали.

Нагадаємо, у російській Рязані три особи загинули під час нічної пожежі в реанімаційному відділенні обласної лікарні ім. М.О. Семашка. Ще 35 осіб довелося евакуювати.

Ми також писали, що під час пожежі в ковідній лікарні Запоріжжя загинули лікар і троє пацієнтів.