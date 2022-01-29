Наказ убити Байдена: спецслужби США заарештували кілера з трьома набоями

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У США затримано мешканця Канзасу за підготовку замаху на президента Джо Байдена. За його словами, зробити це йому нібито наказав Бог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

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Затриманим виявився будівельний підрядник Скотт Мерріман, якому вже висунули звинувачення у підготовці замаху. Він їхав з м. Індепенденс (штат Канзас) до Гагерстауна (штат Меріленд), де і був перехоплений.

"Побачитися з президентом"

Як зазначається, поліція Канзаса повідомила Секретну службу, що чоловік зателефонував їм і сказав, що у вівторок вирушить до округу Колумбія, щоб "побачитися з президентом". Коли агенти зв'язалися з Мерріманом телефоном, він сказав їм, що має при собі інформацію для президента щодо Книги Одкровень, яку Бог доручив йому доставити.

Крім цього, раніше Мерріман опублікував серію постів у Facebook із загрозливими формулюваннями. Також він розмістив пост у Facebook, у якому назвав телефонний дзвінок агента Секретної служби "розмовою з дияволом", якому пообіцяв "відрубати голови старим зміям". При цьому чоловік також передбачив нібито власну смерть, яка має настати 13 червня 2025 року.

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Затримання Меррімана

Як зазначає видання, чоловіка було затримано в Гагерстауні з рюкзаком, в якому лежали три набої. Затриманий пояснив, що це нібито "Бог велів взяти їх із собою". 27 січня зазначалося, що Мерріман телефонував до Білого дому та відкрито погрожував президенту США.

"У Білому домі станеться диво. Я вважаю, що Джо Байден тепер – Антихрист, він отримає смертельне поранення. Я завдаю цього удару в ім'я Христа", – написав він в останньому пості до затримання.

Нагадаємо, у Reuters повідомили, що Джо Байден найближчим часом відправить війська до Східної Європи та країн НАТО. За його словами, чисельність військ буде невеликою.

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У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати РФ, а також її президенту Володимиру Путіну, що Штати залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

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