Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Ніхто не повинен святкувати захід сонця Америки – The Spectator

Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 09:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Без гегемонії США планета Земля стане ще темнішою
/ Фото: REUTERS

Глобальне протистояння між Білим будинком Кремлем і Пекіном може призвести до того, що просто одного разу ми всі не прокинемося ... Ми – це Homo sapiens . Чорні, білі, сірі, жовті. Іноді хтось у смужку, чи горошок... Чи здатні еліти землян домовитися між собою, перед тим, як хтось із президентів/диктаторів/терористів натисне на фатальну кнопку? Питання риторичне...

У серйозній військовій технологічній системі є функція – "Захист від дурня" (ну мало що раптом). Дай Боже, що вона спрацює.

Реклама

Оглядач Стівен Дейслі The Spectator розповідає про те, чому США такі важливі для всіх нас.

Де ж США, коли вони так потрібні

Як старий друг, який роками не виходить на зв'язок, ви ставите питанням, чи є його мовчання втраченим інтересом, чи він просто надто зайнятий. Раніше Америка була скрізь, домінуючим голосом у світових справах, бажаним другом та небезпечним ворогом. Цей друг втручався щоразу, коли відчував, що його інтересам чи цінностям загрожують. Часто його участь була небажаною, а іноді й не покращувала справи, але в ній була надійна обґрунтованість, стійкість, породжена військовою міццю, благополуччям та національною впевненістю у собі.

Цим другом можна було захоплюватися або лаяти його, але... З ним доводилося рахуватися. Зараз Америка ухиляється від цього. Зверніть увагу, як Джо Байден чергує різкі попередження та нерозбірливі балачки про перспективи наземної війни в Європі. Тим часом Китай отримує вигоду від цієї слабкості, знову відправляючи винищувачі в зону ППО Тайваню. Хоча багато американців не втручалися б у те, що вони вважають далекими проблемами.

Реклама

Знову ж таки, причини в Іраку, і навіть деякі консерватори, які підтримували цей конфлікт, стали сучасними миротворцями. Американські інтервенції за кордоном, на їхню думку, приречені на провал, бо гинуть американські хлопці. США достатньо внутрішніх криз, на які потрібно звернути увагу. Ці консерватори та їх ліберальні та ліві опоненти тепер як один відкидають доктрину Америки, як про це було проголошено у другій інавгураційній промові. Джорджа Буша-молодшого :

" Політика Сполучених Штатів полягає у пошуку та підтримці зростання демократичних рухів та інститутів у кожній країні та культурі з кінцевою метою покласти край тиранії у нашому світі ".

Але доктрина Буша – зухвала у своєму ідеалістичному посилі та розмаху – була принципово неконсервативною. Людина, яку американські прогресисти вважали аятолою Хомейні в ковбойських чоботях, цілком могла бути останнім ліберальним президентом Америки, останнім президентом, який без вибачень і цинізму говорив про американські цінності в їхньому універсальному застосуванні. Звичайно, спроба такого застосування поховала його вчення у просочених кров'ю пісках Іраку. Проте прямолінійна відмова Буша від умиротворення та морального релятивізму, як і раніше, звучить так:

Реклама

Америка не буде вдавати, що ув'язнені дисиденти віддають перевагу своїм ланцюгам, або що жінки вітають приниження і рабство, або що будь-яка людина прагне жити у владі ґвалтівників.

Можливо, не будь-яка нація здатна ухвалити ліберальну демократію. Це може бути несподівано. Але, до біса марення як лібералів, так і постлібералів, що між ланцюгами та урнами немає об'єктивно великої різниці.

У той час, як Америка відмовилася від своєї ролі глобального лідера, світові довелося покладатися на архітектуру міжнародного співробітництва та управління, створену раніше, більш відкритою Америкою. Залишені без нагляду занадто довго, ці механізми стають дедалі вразливішими. Володимир Путін та Сі Цзіньпін знають, що міжнародний ліберальний порядок – це, по суті, американський порядок , нав'язування світу американських цінностей і, отже, демонстрація американської сили. Порушіть цей порядок, підкоривши собі Україну або анексувавши Тайвань, і ви зламаєте американську гегемонію. І тепер усі шукають балансу, чого не було з 1945 року.

Путін та Тоні Сопрано

У деякі консерватори не зацікавлені у захисті та просуванні американського лібералізму, який вони почали розглядати як джерело морального занепаду у себе вдома. У всякому разі, ці праві захоплюються Путіним як сильним антиліберальним лідером, для якого національна ідентичність, гордість і згуртованість важливіша за паряд персоналій західного політичного лідерства.

Нинішня лінія цих неоконсерваторів у тому, що протидія путінської агресії проти України відверне увагу від більшої загрози, що походить від Китаю. Правду кажучи, вони вважали б дуже приємним прагнення Пекіна до національного омолодження та зневагу до американського нарцисизму. Американські праві стали звучати як антивоєнні європейці, яких колись висміювали. Це – мавпи, що здаються, що нагадують жаб. Їх виправдання російської агресії та їхня готовність викинути за борт основні принципи, такі як суверенітет та самовизначення, перетворюють у наші дні перегляд Fox News на те саме, як би зайняти місце на лекції з міжнародних відносин у середньостатистичному західному університеті.

Можна поставити питання, з чим вони могли б не погодитися в нещодавній доповіді Річарда Сакви ( Richard Sakwa ) у Coffee House. Професор Саква запевняє нас, що вторгнення Росії та окупація Криму були "оборонним кроком" і що "для захисту власної безпеки Росія бажає мати нейтральну, дружню, багатомовну". Україну ". Мовляв, якщо і є щось, що не дає Володимиру Путіну спати ночами, то це права мовних меншин. Це "небезпідставне бажання", каже професор Саква, але його засмучує рішучість Заходу "озброювати та заохочувати войовничого та ворожого сусіда".

Іншими словами, професор Саква вважає, що Тоні Сопрано перестав би бити людей, якби тільки ФБР перестало пропонувати їм місця у програмі захисту свідків. Дуже протверезно спостерігати за цим об'єднанням антизахідних лівих та нових антизахідних правих та глобальної втоми Америки.

Також зараз гнітюче звертатися до США як до світового лідера та бачити націю, яка більше не хоче лідирувати. Світовий порядок знаходиться під кліщовою атакою з боку Москви та Пекіна.

Отже, де ж зараз перебуває Америка?

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "тристоронку" з Путіним Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти