Визнали "ЛДНР", але у яких кордонах? У Путіна зайшли в глухий кут

Пєсков не знає, де закінчується "ЛДНР" / Колаж "Сьогодні"
У Москві так поспішали офіційно запровадити свої війська на непідконтрольні Києву українські території, що навіть не розібралися, в яких межах вони визнають терористичні утворення "ЛДНР".
Наприклад, відповіді на це не знає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає портал "Медуза".
І де той кордон...
Видання пише, що під час брифінгу з журналістами Пєсков не зміг відповісти на питання про кордони "ЛДНР", хоча йому це питання поставили п'ять разів.
CNN: Щодо визнання суверенітету "ДНР" та "ЛНР", підкажіть, йдеться про їхнє визнання у поточних, фактичних межах чи в межах Луганської та Донецької областей?
Пєсков: У тих межах, в яких вони себе проголошували.
CNN: Проголошували на якийсь момент?
Пєсков: Ну, коли ці дві республіки були проголошені.
Bloomberg: Чи можна уточнити з приводу цього питання?
Пєсков: Ні, мені нічого додати.
"Ехо Москви": Ці кордони включають, наприклад, Маріуполь?
Пєсков: Мені нічого до цього додати. У тих межах, у яких вони існують та були проголошені.
"Ехо Москви": Існують чи були проголошені?
Пєсков: Ну і були проголошені та існують.
"Ехо Москви": Тобто у нинішніх?
Пєсков: Додати мені нічого до цього.
BBC News: Можна уточнити, я просто не зовсім зрозумів, чи визнання народних республік буде в межах, які зараз існують, чи які вони самі оголосили?
Пєсков: У тих межах, в яких ці республіки були проголошені.
BBC News: У 2014 році? Тобто Донецькій та Луганській областях?
Пєсков: Я в даному випадку сказав все, що я міг сказати на цю тему.
Ситуація
- Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей. Так вважає голова думського комітету із СНД Леонід Калашніков (КПРФ).
- Відповідно до так званої "конституції" сепаратистських республік, їх кордонами є адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України. Таким чином, визнання Росією суверенітету ОРДЛО могло означати, що РФ вимагатиме від України залишити території Луганської та Донецької областей або спробувати відібрати їх.
- У 2019 році обидві "республіки" ухвалили ще й окремі закони про кордони. Там сказано, що кордони з Україною відповідають кордонам колишніх областей у її складі. Поки що вони встановлюються "республіками" в односторонньому порядку, але в майбутньому мають, звичайно ж, бути закріплені договором з Києвом.
- Тому глава МВС Росії Володимир Колокольцев, виступаючи 21 лютого на скликаному президентом РФ Володимиром Путіним засіданні Ради безпеки Росії, запропонував не скромничати: "Визнавати у тих суб'єктах адміністративних, у яких ці республіки та народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України. Саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".