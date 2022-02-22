Захоплення всього Донбасу? У Держдумі РФ позначили межі для "ЛДНР"

Риторика Кремля за добу різко змінилася

У понеділок, 21 лютого, Путін визнав "ЛДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей. Про це заявив голова думського комітету з СНД Калашніков (КПРФ), пишуть РІА Новости у Telegram-каналі.

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на референдумі старому і єдиному, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР. Зараз "ДНР" і "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж. А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", – прокоментував він.

При цьому 21 лютого після визнання так званих "республік" заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, що існують на даний момент.

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Наразі частина територій Донецької та Луганської області перебуває під контролем України, там перебувають військові.

Визнання самопроголошених "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

У відповідь президент США Джо Байден заявив, що незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік ЛДНР". У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення до України.

Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав терористичні утворення. Вже 22 лютого Лондон запровадить нові санкції проти Кремля.

Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України.