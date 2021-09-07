Пропагандист Кисельов провів в окупованому Криму фестиваль і потрапив до лікарні з COVID-19

Повідомляється, що Дмитро Кисельов працював до останнього, поки його не забрали в лікарню / Колаж "Сегодня"

Російський пропагандист Дмитро Кисельов госпіталізований з коронавірусом. Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash .

"Хвороба почалася з сухого кашлю, підвищеної температури (до 38 градусів) і нестачі повітря. Телеведучий працював – до тих пір, поки не розвинулася двостороння пневмонія, а ПЛР-тест не показав позитивний результат. Зараз Кисельов госпіталізований в стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", – сказано в повідомленні.

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Що всім заборонено, то Кисельову можна

Як зазначає агентство "Крим.Реаліі" , в кінці серпня Кисельов був в окупованому Криму, де взяв участь у військовому форумі "Армія-2021" і провів джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, права на який отримав після анексії півострова. При цьому через зростання захворюваності на COVID-19 на півострові раніше були скасовані практично всі фестивалі і святкові заходи.

"Зауважу, що порушень за наявністю масок і дотримання дистанції в 1,5 метра – не помітили тут перевіряючі з Росспоживнагляду і поліції", – написав, наприклад, стосовно джаз-фестивалю користувач Фейсбук Олександр Олещук .

Ситуація з COVID-19 в Росії