Віллу шкода. Пропагандист Соловйов виступив за захоплення РФ інших країн із дикої причини

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Російський пропагандист Володимир Соловйов вже пропонує, щоб Росія захоплювала країни, в яких виробляються товари, що цікавлять РФ. Зокрема він заговорив про виробництво запчастин для техніки.

"Ми якщо розширюватимемо, то, напевно, доведеться розширювати... Ну як потрібні нам запчастини, ну давайте розширимо до тих місць, де заводи стоять, які виробляють запчастини. Мені якось, як і раніше, прикро за Комо..." – заявив Соловйов.

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Така заява свідчить, що путінське імпортозаміщення повністю провалилося. Соловйов переживає про свою італійську віллу біля озера Комо, яку конфіскувала італійська влада.

Раніше до російського пропагандиста Карена Шахназарова дійшло, що "вирішити українське питання" лише військовим шляхом не вдасться, українці – це реальний народ.

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Володимир Соловйов не втомлюється погрожувати США ядерною зброєю – зокрема він заявив, що РФ завдасть удару у разі передачі Україні систем залпового вогню.