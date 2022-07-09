Протестувальники на Шрі-Ланці захопили резиденцію президента і кинулися в басейн (відео)

На Шрі-Ланці захопили резиденцію президента Готабаї Раджапакси. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Шрі-Ланці спалахнули протести. Тисячі людей, незадоволених економічним становищем країни, увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси і проникли всередину будівлі.

Про це повідомляє BBC.

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Демонстранти з усієї країни пройшли маршем до Коломбо, вимагаючи відставки президента після кількох місяців протестів на тлі неефективного управління економічною кризою в країні.

Тисячі антиурядових демонстрантів приїхали до столиці на автомобілях, фургонах та автобусах, а офіційні особи повідомили інформаційне агентство AFP, що деякі навіть "захопили" потяги, щоб дістатися туди.

В результаті протестувальники взяли штурмом резиденцію президента. Главі держави довелося рятуватися втечею від агресивного натовпу демонстрантів. Його перевели у безпечне місце.

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Протестувальники захопили будинок президента. У Мережі з'явилося відео, як люди "веселяться" у басейні у резиденції Готабаї Раджапакси.

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Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе скликав екстрене засідання лідерів партій у зв'язку з протестами, що проходять у столиці країни.

Криза на Шрі-Ланці

У квітні 2022 року Шрі-Ланка зіткнулася з економічною кризою, яку експерти оцінюють як найважчу в історії країни. У країні спостерігається нестача іноземної валюти, що виникла у зв'язку з дефіцитом туристів на тлі пандемії, у зв'язку з чим країна втратила можливість оплачувати закупівлю палива.

Згодом у Шрі-Ланці почалися масові протести, внаслідок чого влада була змушена ввести надзвичайний стан і оголосила дефолт. Зовнішній борг країни досяг 51 млрд доларів, з яких 700 млн доларів припадають на борг державної нафтогазової компанії Ceylon Petroleum Corporation.

Економічну кризу називають найважчою в історії країни.

Раніше ми писали, що в Узбекистані через протести ввели надзвичайний стан. Воно діятиме з 3 липня до 2 серпня 2022 року на території Каракалпакстану, де відбуваються акції протесту.

Також повідомлялося, що нещодавно масові протести спалахнули у Вірменії.