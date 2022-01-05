Протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину: військових взяли в полон

Протести у Казахстані наростають. Фото: колаж "Сьогодні"

Зіткнення протестувальників із силовиками у різних містах Казахстану закінчилися стріляниною. Лише потерпілих у мерії Алмати вже десятки.

Про це повідомляє KazTAG. Вогонь ведуть з обох боків, судячи з відеороликів у соцмережах.

Реклама

Одним з найперших з'явилося відео з висоти пташиного польоту, де чітко видно, як казахстанські військові тягнують пораненого товариша по службі.

Як зазначають в Ateo Breaking, силовик отримав поранення внаслідок стрілянини демонстрантів, які відібрали у нього зброю. Бійка сталася під час спроби захоплення місцевої адміністративної будівлі в Алмати. Демонстрантам все ж таки вдалося прорватися всередину.

Реклама

Крім того, у місті Актобе на заході Казахстану також штурмували місцеву адміністрацію. Протестувальникам вдалося прорвати ланцюг силовиків. Але зрештою правоохоронцям вдалося вигнати демонстрантів. На відео можна побачити, що спецназ застосував спецзасоби та відкрив стрілянину по протестувальниках. Раніше повідомляли, що силовики застосовують гумові кулі ще відучора.

На одному з відео, яке поширив Telegram-канал Ateo Breaking, можна побачити, як деякі військові здалися протестувальникам у полон. Серед них є поранені.

Реклама

Раніше ми повідомляли про роботу швидкої допомоги під час бійок в Алмати. Деяким машинам не вдалося пробратися до поранених силовиків через блокування руху протестувальниками. У Мережі також опублікували відео, на якому швидку допомогу закидають камінням.

Протести в Казахстані