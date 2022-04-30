Хай в бункері сидить. Байден не хоче бачити Путіна на саміті G20

Джо Байден проти участі Володимира Путіна у саміті G20. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білий дім закликав Індонезію не допускати Росію до саміту G20, запланованого на листопад. Бачити на зустрічі президента РФ Володимира Путіна не бажають.

Про це повідомляє CNN.

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У Білому домі розуміють, що Індонезія запросила Путіна взяти участь у заході до вторгнення Росії до України. Однак країну-господарку цьогорічного саміту просять переглянути своє запрошення.

"Президент публічно висловив своє неприйняття участі президента Путіна в G20", – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Індонезія закликала відновити мир

На саміт G20 запросили не тільки Росію, але й Україну як гостя.

"Індонезія хоче об’єднати G20. Не допускайте розколу. Мир і стабільність є ключем до відновлення та розвитку світової економіки", – сказав президент Індонезії Джоко Відодо, підтверджуючи запрошення Путіна.

Водночас США привітали запрошення України. Однак у Білому домі не беруться прогнозувати, як виглядатиме саміт через півроку.

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"Ще шість місяців. Тому ми не знаємо, ми не можемо передбачити на даний момент, як це виглядатиме. Ми публічно та приватно висловили свою думку, що ми не вважаємо, що росіяни повинні бути частиною цього", – сказала Псакі.

Також вона додала, що наразі Росія не демонструє жодної готовності конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах.

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