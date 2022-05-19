Путін розпочав зачистку серед генералів-лузерів – британська розвідка

У британській розвідці заявили, що культура приховування та пошуку "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена у військовій системі РФ. / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В останні тижні Російська Федерація звільнила своїх високопоставлених командирів, які погано показали себе на початку вторгнення Росії в Україні.

Про це повідомила британська розвідка.

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Що відбувається

Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією РФ, усунений з посади за "нездатність захопити Харків".

"Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був усунений з посади після затоплення крейсера "Москва" у квітні", – йдеться в повідомленні.

Водночас начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи зберігається до нього довіра президента РФ Володимира Путіна.

"Культура приховування та пошуку "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, очевидно, все більше відвертатимуться на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", – зазначили в розвідці.

Як стверджують, це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери РФ все частіше прагнуть перекласти ухвалення визначальних рішень на начальство. У цих умовах Росії буде складно повернути ініціативу.

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Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що за поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. За часи російсько-української війни жодних стратегічних завдань загарбникам виконати не вдалося. У підсумку в РФ почалися масові звільнення.

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