Кремль почав жорстоко карати командирів окупаційних військ

За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ. За часи російсько-української війни жодних стратегічних завдань російським загарбникам виконати не вдалося. Внаслідок цього у РФ почалися масові звільнення.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти", – заявили у відомстві.
Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало у "кращих сталінських традиціях".
Так, за "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука
За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ.
З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. "Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.
У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.
Також усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.
"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", – додали у розвідці.